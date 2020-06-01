Пермь, , 11:05 — REGNUM В Пермском крае увеличилось число случаев смерти пациентов, зараженных коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по борьбе с COVID-19.

За сутки, по состоянию на 1 июня, скончался 40-летний пациент. У него посмертно обнаружен коронавирус. Смерть наступила от сопутствующих заболеваний.

На утро 1 июня от коронавирусной инфекции умерла 71-летняя женщина.

На сегодняшний день в Пермском крае зафиксировано 59 летальных исходов: 23 — от COVID-19, 36 — от сопутствующих заболеваний.