Стокгольм, , 11:11 — REGNUM Для многих стариков, находящихся в домах престарелых в Стокгольмском регионе, и беспокоящихся за них близких родственников, похоже, есть хорошие новости, — распространение коронавирусной инфекции в специальных учреждениях по уходу за пожилыми люди идет на спад. Об этом 31 мая сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

«Мы наблюдаем явное сокращение домов, в которых обнаружен COVID-19. В настоящее время в 50 домах престарелых полностью устранены все случаи заражения. Мы считаем, что это очень позитивно и действительно является частью хорошей работы, которая проводится в муниципалитетах и жилищном секторе», — заявил Стефан Амер, который отвечает за предоставление медицинских услуг в почти половине домов престарелых в Стокгольмском регионе.

В столичном регионе Швеции за медицинское обеспечение в 180 домах престарелых отвечает компания Familjeläkarna. По словам Стефана Амера, главного операционного директора, сегодня 50 из 123 учреждений по уходу за пожилыми людьми, в которых был выявлен коронавирус, полностью избавились от инфекции.

Данные из Стокгольма подтверждают тот факт, что число домов престарелых с установленным на их территории случаев COVID-19 также уменьшается.