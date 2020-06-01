Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Еще девять летальных случаев COVID-19 подтвердили в Петербурге за прошедшие сутки, то есть за воскресенье, 31 мая. Об этом сообщает 1 июня оперативный штаб. Это число на четыре меньше, чем объявлялось два предыдущих дня подряд (по 13 случаев).

Общее число смертей от этой болезни, подтвержденных властями за время пандемии, достигло 213-ти. Когда именно произошли последние из них, не уточняется: по последней информации, комиссия выдавала подтверждения о летальных исходах COVID-19, наступивших еще во второй половине апреля — начале мая.

В России за сутки зафиксировано 162 летальных случаев COVID-19. За весь период в стране, по официальным данным, от болезни скончалось 4 тыс. 855 человек.

Добавим, за сутки в Петербурге обнаружили еще 364 носителя коронавируса, в России — 9 тыс. 35. Общее число случаев заражения, зафиксированных за время пандемии, достигло 16 тыс. 313 в Петербурге и 414 тыс. 878 в России.

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