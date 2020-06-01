Санкт-Петербург, , 11:04 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали еще двоих мужчин, которых подозревают в развратных, насильственных и иных действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних мальчиков. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Таким образом, в преступной сети извращенцев выявлено уже четыре фигуранта.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Санкт-Петербурге задержаны двое мужчин — сотрудник научно-исследовательского судна «Профессор Логачев» и охранник автостоянки. По версии следствия, оба мужчины с 2014 года имели незаконные половые отношения с несколькими школьниками, самому младшему из которых 13 лет.

Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу были возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных п. «б» ч.4 ст. 132, ч. 3 ст. 135, ч.3 ст. 134 УК РФ (развратные, насильственные и иные действия сексуального характера).

Как выяснилось в рамках расследования, к преступлениям сексуального характера по отношению к несовершеннолетним причастны еще двое мужчин, 32 и 37 лет. Во время задержания одного из них в квартире были обнаружены два подростка.

По версии следствия, подозреваемые с 2013 года по настоящее время совершили на территории Санкт-Петербурга ряд преступлений сексуального характера в отношении восьми несовершеннолетних 2002−2005 годов рождения.

Во время обысков квартир предполагаемых педофилов, были изъяты фотоальбомы и видеоматериалы порнографического характера, тетради, блокноты, мобильные телефоны, электронные носители, а также другие предметы, представляющие интерес для следствия.

«Проводятся мероприятия, направленные на проверку имеющейся информации о совершении указанными лицами целой серии аналогичных преступлений в отношении несовершеннолетних», — уточнили в ГСУ СКР.

В настоящий момент решается вопрос об аресте подозреваемых и предъявлении им обвинения. Расследование уголовного дела продолжается.

Отметим, по данным издания «Фонтанка», среди новых задержанных 37-летний уроженец Эстонии, который проживал и предположительно растлевал несовершеннолетних вместе со своим соседом по съемной квартире 32-летним рок-музыкантом. Для «утех» вместе с музыкантом они в одной из комнат квартиры оборудовали портативную сауну.

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