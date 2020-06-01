Стокгольм, , 11:09 — REGNUM После того, как многие страны по всему миру перешли к новому этапу снятия ограничений, введенных по причине пандемии коронавирусной инфекции, правительства пытаются нарастить объемы тестирования граждан с целью выявления и изоляции тех лиц, результаты тестов которых оказались положительными. Швеция не является исключением, однако Агентство общественного здравоохранения рекомендует инициативным гражданам не покупать тесты на коронавирус и пытаться ими воспользоваться самостоятельно в домашних условиях. Об этом 1 июня сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Так, шведская клиника Åhus Estetiska является одним из многих игроков на рынке фармацевтических услуг, которые начали активно продавать тесты на антитела. Данные тесты покажут, выработал ли человек антитела к COVID-19 за время пандемии, ведь многие даже не знают о наличии у себя вируса.

Однако Агентство общественного здравоохранения совместно со своими коллегами из Государственного фармацевтического управления Швеции не советуют проводить подобные тесты самостоятельно. Данная рекомендация основывается на простом факте, — у большинства граждан просто не хватает специализированных знаний для качественного проведения данной процедуры.