Красноярск, , 10:54 — REGNUM По состоянию на 1 июня в Красноярском крае коронавирус выявлен у 4380 человек, в том числе за последние сутки подтверждён 131 случай заражения. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом оперштабе.

Темп прироста за сутки составил 3,1%. Вылечились 1060 человек, в том числе за сутки — 166.

Случаи заражения зарегистрированы в 51 муниципальном образовании Красноярского края. Первый случай зарегистрирован в Тюхтетском районе.

В Красноярском крае проведено 207 265 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в регионе за всё время скончались 39 пациентов с коронавирусом.

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