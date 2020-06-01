Ростов-на-Дону, , 10:54 — REGNUM В Ростовской области за сутки зарегистрировано 184 новых случая заражения коронавирусом. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном правительстве 1 июня.

Положительный результат теста на коронавирусную инфекцию за сутки получили жители 33 городов и районов Ростовской области. Большинство из них — жители Ростова-на-Дону (37) и Шахт (13), а также Белокалитвинского (19) и Сальского (15) районов. Возрастная категория 42,9% новых носителей SARS-CoV-2 — от 18 до 45 лет; 37,5% — от 46 до 65 лет.

ИА REGNUM напоминает, что общее число случаев заражения коронавирусом в Ростовской области за весь период пандемии приближается к 5 тыс. Выздоровели более 1,7 тыс. жителей, скончались 38 пациентов.

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