Краснодар, , 10:52 — REGNUM Положительные тесты на коронавирус за последние сутки подтвердились у 84 человек на территории Краснодарского края, сообщил 1 июня региональный оперативный штаб.

Самому младшему из заразившихся — всего четыре месяца, самому старшему — 88 лет. Лидирует по числу новых случаев Краснодар — 20 заразившихся, в Армавире, Сочи, Гулькевичском и Тихорецком районах — по восемь.

Также за сутки подтверждена ещё одна смерть пациента с подтверждённым положительным тестом на коронавирус — всего скончались уже 33 человека.

С 12 марта по 1 июня подтверждено 3 тыс. 908 случаев заражения коронавирусом. Более 70% пациентов — 2 тыс. 748 человек — выздоровели. В тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 35 пациентов, ещё двое — на экстракорпоральной мембранной оксигенации.