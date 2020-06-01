Пенза, 1 июня 2020, 11:06 — REGNUM В Пензенской области 1 июня лабораторно подтверждены 85 новых случаев заражения SARS-CoV-2. Всего с начала наблюдения в регионе зафиксировано 2417 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией.
Выздоровели после заражения — 1855 человек, за сутки 28 пациентов. Скончались 19 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19, сообщает общероссийский оперативный штаб.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, консультативно-диагностический центр Пензенской областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова с 28 мая возобновил плановый прием детей.
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