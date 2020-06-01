Бишкек, , 10:50 — REGNUM В Киргизию удалось вернуть 180 киргизстанцев, застрявших в Новосибирске из-за отмененного по причине пандемии коронавируса авиасообщения с Россией. Об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Их доставили в столичный аэропорт «Манас» чартерным рейсом российской авиакомпании «Сибирь».

Также на родину смогли вернуться 233 гражданина Киргизии, застрявших в Екатеринбурге, которых в аэропорт города Оша доставил борт авиакомпании «Уральские авиалинии».

Отмечается, что из Новосибирска и Екатеринбурга вывезли в первую имеющих серьезные проблемы со здоровьем граждан, пожилых людей, беременные женщины, женщин с малолетними детьми и граждан, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.