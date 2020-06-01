Каир, , 10:50 — REGNUM Правительство Египта приняло решение о сокращении времени комендантского часа, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 1 июня сообщает Al Arabia.

Ранее комендантский час заканчивался в 06:00 по местному времени, теперь он сократится на один час и будет продолжаться до 05:00 по местному времени. Начинаться будет, как и прежде, в 18:00 по местному времени.

Напомним, по последним данным, в Египте было выявлено порядка 25 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией. От COVID-19 в стране скончались около 1 тыс. пациентов.

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