Москва, , 10:54 — REGNUM Россия входит в короткий список стран, способных производить препараты против коронавируса. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Есть только четыре страны которые могут производить препараты против коронавируса прямого действия: это Россия, США, Япония и Китай», — сказал глава РФПИ.

На данный момент только две страны в мире производят препараты прямого действия против коронавируса: Россия и США. При этом уже целый ряд стран просят Россию продать им препарат.

«Очень большое количество заявок. Россия может стать экспортером этого препарата», — заявил Дмитриев.

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