Воронеж, , 10:50 — REGNUM Количество новых выявленных на территории Воронежской области носителей коронавируса за прошедшие сутки составило 111 человек. Об этом 1 июня сообщает пресс-служба регионального правительства.

«В понедельник, 1 июня, официально подтверждено заражение 111 человек в регионе», — говорится в сообщении.

Кроме этого, известно, что данное число зараженных является самым большим подобным показателем с начала пандемии.

Таким образом, в регионе общее число случаев заражения SARS-CoV-2 теперь стало составлять 2 139.

При этом количество скончавшихся от COVID-19 в области за минувшие сутки не изменилось и продолжает оставаться 18 человек при 1 419 пациентах, вылечившихся от нового заболевания.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за минувшие сутки у четырёх жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус.