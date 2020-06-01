Волгоград, , 10:49 — REGNUM Ещё 189 случаев заражения коронавирусом подтверждены в Волгоградской области за минувшие сутки. Один пациент скончался, сообщили 1 июня в федеральном оперативном штабе.

Согласно данным Всероссийского штаба, в регионе выявлено рекордное число носителей коронавируса — 189. Такое количество случаев заражения за сутки ещё не регистрировалось. Всего в Волгоградской области теперь подтверждено 3215 положительных тестов.

За сутки зафиксирован один летальный исход. Это 20-я смерть с начала пандемии.