Ставрополь, , 10:48 — REGNUM Суд на Ставрополье вынес приговор жителю края, по вине которого произошла автомобильная авария, унесшая жизни пяти человек. Он осужден к лишению свободы с отбыванием наказания в колонии, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в августе 2019 года осужденный, управляя грузовым автомобилем, выехал на встречную полосу и допустил столкновение с пассажирским автобусом. В результате происшествия погибли пять пассажиров автобуса, еще четыре человека получили тяжкий вред здоровью.

Апанасенковский районный суд приговорил фигуранта дела к трем годам и одному месяцу лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденный должен возместить моральный вред на сумму 800 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, данная авария произошла 2 августа 2019 года на федеральной автодороге Астрахань — Элиста — Ставрополь. Столкнулись автобус, следовавший из Волгограда, и груженый цементом грузовик. Все пятеро погибших скончались на месте, травмы различной степени тяжести получили 18 человек, в том числе числе четверо детей.

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