Москва, , 10:46 — REGNUM За минувшие сутки в России выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом. Об этом 1 июня сообщили в московском оперштабе.

Новые случаи зафиксированы в 84 регионах России. За сутки умерли 162 человека, полностью выздоровели около 4 тыс. человек.

Лидером остаётся Москва — 2297 новых случаев заражения. Далее следуют Подмосковье — 728, Петербург — 364, Нижегородская область — 315, Свердловская область — 283, Иркутская область — 229, Волгоградская — 189, Ростовская область — 184, ХМАО — 151, Дагестан — 141.

Также более сотни носителей коронавируса выявили в Архангельской, Челябинской, Астраханской, Тульской, Воронежской, Новосибирской, Брянской областях, в Якутии и Красноярском крае.

Всего в РФ выявили 414 878 случаев заражения коронавирусом, зафиксировано 4855 смертей, более 175 тыс. человек выздоровели.