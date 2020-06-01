Москва, , 10:46 — REGNUM Предложенные российским властям американской корпорацией Microsoft антикризисные инициативы могут оказаться неправомерными. Об этом заявили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС).

Так, как пояснил заместитель руководителя ФАС Анатолий Голомолзин, слова которого приводит газета «Известия», если российские госструктуры примут предложение компании о бесплатном доступе к части своих программных продуктов и сервисов, то это может расцениваться «как нарушение законодательства в сфере конкуренции и импортозамещения ПО».

«Поддержка должна основываться на проконкурентных принципах и не приводить к нарушению антимонопольного законодательства и монополизации товарных рынков», — пояснил замглавы антимонопольной службы.

Добавим, что неприемлемыми и противоречащими законодательству РФ антикризисные предложения Microsoft посчитали и в Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт».

Напомним, в конце апреля Microsoft направила в правительство РФ ряд предложений. В частности, для работы в условиях пандемии коронавирусной инфекции компания предложила использовать продукты корпорации, в том числе облачные сервисы для удалённой работы и совместного доступа, решения в области медицины, кибербезопасности и прогнозной аналитики.

Так, руководство российского офиса Microsoft обратилось в Минкомсвязь РФ с инициативой организовать для госструктур бесплатный полугодовой доступ к пакету Office 365 с Microsoft Teams

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