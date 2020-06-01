Москва, , 10:45 — REGNUM В России за сутки 31 мая выявлено 9035 случаев заражения коронавирусом в 84 регионах, сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Общее число выявленных случаев в России составило 414 787. От осложнений, вызванных заболеванием COVID-19, скончались 4855 человек (162 за последние сутки). Выздоровели — 175 877.

Всего с начала вспышки эпидемии проведено более 10,9 млн тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в России научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» работает над вакциной против коронавируса, которую можно будет закапать в нос.

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