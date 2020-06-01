Екатеринбург, , 10:45 — REGNUM Сразу 283 новых случая выявления коронавируса подтвердили в Свердловской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в оперштабе региона.

Вирус выявили у жителей Арамиля, Белоярского, Верхней Салды, Верхней Пышмы, Богдановича, Екатеринбурга (201 новый случай), Лесного, Ревды, Горноуральска, Дегтярска, Каменска-Уральского и Каменского района, Кировграда, Краснотурьинска, Кушвы, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Первоуральска, Среднеуральска, Сысерти и Талицы.

Теперь в регионе подтверждено 5732 случая выявления коронавируса. Подтверждено ещё две смерти от COVID-19, теперь их насчитывается 29.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня 2020 года губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев примет решение о дальнейшей судьбе «режима повышенной готовности» в регионе.

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