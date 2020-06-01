Тула, , 10:45 — REGNUM 113 положительных тестов на коронавирус подтверждено в Тульской области за последние сутки, сообщили 1 июня в региональном оперативном штабе.

«По данным регионального оперативного штаба, за минувшие сутки в области зарегистрировано 113 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Ее обнаружили у жителей г. Тулы, Алексинского, Богородицкого, Веневского, Ефремовского, Заокского, Киреевского, Новомосковского, Плавского, Тепло-Огаревского, Узловского, Чернского, Щекинского, Ясногорского районов и рабочего поселка Новогуровский. Все больные своевременно изолированы», — сообщил региональный оперштаб.

12 пациентов за последние сутки были выписаны с выздоровлением.

Всего в Тульской области за период с 19 марта по 1 июня подтверждено 3 тыс. 968 случаев заражения коронавирусом. 1 тыс. 815 пациентов выздоровели, 36 пациентов скончались.