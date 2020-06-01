Уфа, , 10:43 — REGNUM Библиотеки и музеи открывают в Башкирии с 1 июня. Об этом 1 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, возобновляется работа только тех музеев и библиотек, у которых есть отдельный вход. Если эти учреждения работают во дворцах или домах культуры, то открываться они не будут.

Радий Хабиров отметил, что в этих учреждениях необходимо строго соблюдать санитарные нормы, в том числе проводить постоянную дезинфекцию и соблюдать масочный режим.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии принято решение с 1 июня открыть торговые центры.

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