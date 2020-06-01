Севастополь, , 10:40 — REGNUM За минувшие сутки у четырёх жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 1 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.

«По состоянию на утро 1 июня зарегистрировано четыре новых случая заболевания COVID-19. Заразившиеся контактировали с заболевшими ранее людьми и находились в режиме обсервации», — уточнили в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе зарегистрировано 165 носителей новую инфекции. Выздоровели 134 человека, три человека скончалось.

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