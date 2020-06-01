Севастополь, 1 июня 2020, 10:40 — REGNUM За минувшие сутки у четырёх жителей Севастополя подтвердили положительный результат теста на коронавирус. Об этом 1 июня ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства города.
Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в городе зарегистрировано 165 носителей новую инфекции. Выздоровели 134 человека, три человека скончалось.
Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму выявили двух новых носителей коронавируса
Читайте развитие сюжета: В Башкирии с 1 июня открываются библиотеки и музеи