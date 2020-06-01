Москва, , 10:42 — REGNUM Российский препарат прямого действия против коронавируса «Авифавир» показал себя эффективнее американского аналога. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Так, исследования показали, что в случае применения российского препарата среди больных COVID-19 продолжительность высокой температуры сократилась с шести до трёх дней, большинство пациентов уже на четвёртый день были излечены.

«Мы чётко показали, что препарат работает», — сказал Дмитриев.

Глава РФПИ также отметил, что на данный момент в мире существует только две страны, которые разработали и начали выпуск препаратов прямого действия против коронавируса: это Россия и США. Причём российский препарат показывает себя более эффективным, чем американский. Например, «Авифавир» можно применять в таблетках, в то время как американский — только внутривенно.

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