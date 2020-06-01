Екатеринбург, , 10:41 — REGNUM Каждый участник парада Победы 24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет тест на коронавирус. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

По словам командующего войсками ЦВО Александра Лапина, на парад допустят только тех военнослужащих, чьи результаты тестов будут отрицательными. Кроме того, участников парада снабдят средставми индивидуальной защиты.

«Контакты с другими военнослужащими, гражданским персоналом и местным населением будут максимально исключены», — заявил Лапин.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня 2020 года в разных городах России пройдёт парад Победы, который не удалось провести 9 мая.

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