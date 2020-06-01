Чебоксары, , 10:35 — REGNUM Смерть митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы — «это очень серьёзная утрата» для республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.

Руководитель республики сообщил, что владыка был в больнице, где «долгое время лечился».

«Наши врачи сделали всё возможное, но, к сожалению, ситуация сложилась таким образом, что он ушёл из жизни. Выражаю искренние слова скорби, искренние соболезнования… Для нас это очень серьёзная утрата. Человек был предан своему делу, находился в постоянном служении, и по нашим традициям можем пожелать, чтобы душа его упокоилась», — сказал Олег Николаев.

Олег Николаев отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской православной церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.

«Жители Чувашии всегда будут благодарны митрополиту Варнаве за его деятельное участие в жизни общества, за неустанный труд, благодаря которому Чувашская Республика была и остается территорией межнационального и межконфессионального мира и согласия. Его мудрое слово и яркий талант проповедника снискали ему глубокую признательность и заслуженное уважение. Его кончина — большая потеря для всех нас. Убежден, что память о нем навсегда останется в истории республики и будет жить в сердцах ее жителей», — говорится в соболезновании руководителя республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о том, что скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). По данным епархии, владыка был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.

Митрополит Варнава родом из Рязанской области, происходил из древнего священнического рода от XVII века. За время его 44-летнего служения в Чувашии число приходов выросло с 35 до 210, восстановлено семь монастырей и духовное училище, при его участии возрождена историческая часть Чебоксар и открыта «Дорога к храму».

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