Чебоксары, 1 июня 2020, 10:35 — REGNUM Смерть митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы — «это очень серьёзная утрата» для республики. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев.
Руководитель республики сообщил, что владыка был в больнице, где «долгое время лечился».
Олег Николаев отметил, что за годы ответственного служения митрополит Варнава внес существенный вклад в укрепление авторитета Русской православной церкви, заботился о духовном здоровье сограждан и нравственном состоянии российского общества, многое сделал для возрождения храмов на территории республики.
Как сообщало ИА REGNUM, 1 июня стало известно о том, что скончался 89-летний глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава (Кедров). По данным епархии, владыка был госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония.
Митрополит Варнава родом из Рязанской области, происходил из древнего священнического рода от XVII века. За время его 44-летнего служения в Чувашии число приходов выросло с 35 до 210, восстановлено семь монастырей и духовное училище, при его участии возрождена историческая часть Чебоксар и открыта «Дорога к храму».
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