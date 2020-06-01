Москва, , 10:29 — REGNUM Смертность от COVID-19 в азиатских странах ниже, чем в подавляющем большинстве других стран, в частности европейских. Об этом РБК заявил врач-эпидемиолог, профессор Университета Кобе, бывший научный советник японских властей Кэнтаро Ивата.

По его словам, это может быть связано с тем, что жители азиатских стран могут иметь генетические особенности, которые позволяют им легче преодолевать вирус.

Также это может быть связано с тем, что жители стран Азии приобрели иммунитет, переболев другими вирусами. Определенную роль могла сыграть вакцина от туберкулеза, хотя гипотезу о вакцине опровергает ряд исследований.

По словам профессора, это может быть также связано с тем, что жители азиатских стран меньше предрасположены к ожирению, образованию тромбов или гипертонии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ученые Национального центра по профилактике и контролю заболеваний КНР пришли к выводу, что первоначальным источником появления нового коронавируса не является рынок морепродуктов в Ухане. Рынок был одной из жертв заражения, считают китайские ученые.

Читайте также: В КНР опровергли версию о появлении SARS-CoV-2 на рынке морепродуктов