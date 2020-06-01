Казань, , 10:35 — REGNUM В День защиты детей жители Татарии смогут принять участие в одном из самых продолжительных музыкальных онлайн-марафонов — благотворительном проекте «Весь мир детям», сообщает пресс-служба мэрии Казани.

В течение двенадцати часов с 10:00 в прямом эфире с поздравлениями выступят более 150 артистов, ведущих, блогеров, бизнесменов, спортсменов. Среди гостей — игрок казанского «Зенита» Денис Земченок, композитор Эльмир Низамов, заслуженный артист Татарии Айдар Сулейманов. Зрители смогут задать участникам марафона интересующие вопросы.

Кроме этого, в течение дня для ребят станут доступны прямые эфиры по темам: «Цифровой мир глазами ребенка», «С чего начать свой бизнес? Детский стартап», «Девчачьи разговоры о секретах красоты. Как стать популярной и модной», «С музыкой в сердце», «Вперед с улыбкой» и многие другие.

Проект направлен на поддержку благотворительного фонда имени Анжелы Вавиловой. Приглашенные гости примут участие в марафоне бесплатно. В течение трансляции все желающие смогут сделать пожертвования для строительства второго хосписа. Марафон пройдет на YouTube-канале информационного агентства «Татар-информ».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Нижнекамске 1 июня откроется обновленный детский оздоровительный лагерь «Кама», в котором будут проводиться сертифицированные смены международного детского центра «Артек».

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