Симферополь, , 10:26 — REGNUM За сутки в Крыму подтвердили положительные результаты тестов на новую коронавирусную инфекцию у двух граждан. Об этом 1 июня на своей странице в Facebook написал глава Крыма Сергей Аксёнов.

«За 31 мая на территории республики подтверждено два новых случая коронавирусной инфекции. Заболевшие госпитализированы в инфекционные стационары», — отметил Аксёнов.

По его словам, специалистами управления Роспотребнадзора проводится эпидемиологическое расследование, определён круг контактных лиц, в отношении которых осуществляются профилактические мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, всего, по данным республиканских властей, с начала пандемии в Крыму подтверждено 387 положительных тестов на новую инфекцию. Общее число выздоровевших достигло 229 человек, 11 человек скончались.

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