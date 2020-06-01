Москва, , 10:23 — REGNUM Первый российский препарат против коронавируса прямого действия поступит в российские клиники уже 11 июня. Об этом 1 июня сообщил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Хорошая новость, и она очень важна в деталях. Мы расскажем о сроках, когда он будет поставлен, и ответим на ключевые вопросы. Важно начать с той проблемы, которую мы решали, когда коронавирус начал распространяться, не было препаратов, которые бы могли его подавлять, и начали его искать среди существующих препаратов», — сказал Дмитриев.

В ходе исследований российскими исследователями группы компаний «ХимРар» было установлено, что коронавирус подавляет препарат «Фавипиравир». На его базе был создан препарат «Авифавир».

"Это действительно первый препарат прямого действия против коронавируса, который зарегистрирован Минздравом РФ. Он подавляет механизм размножения коронавируса», — сказал Дмитриев.

На данный момент компания-разработчик уже подала патентную заявку. Российская компания первой в мире показала, что у этого препарата хороший результат.

«Он зарегистрирован и поступит в российские клиники 11 июня, и начнет применяться в российских клиниках с 11 июня», — заявил Дмитриев.

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