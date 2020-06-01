Махачкала, , 10:34 — REGNUM Суд в Дагестане вынес приговор жительнице села Чагоротар Хасавюртовского района республики, которая несколько лет получала пенсию за умершего мужа. Незаконный «заработок» мошенницы превысил 1 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе прокуратуры региона.

Установлено, что в 2013 году осужденная умолчала о смерти своего супруга и до 2017 года присваивала себе пенсионные выплаты, поступавшие на банковскую карту покойного. Этим злоумышленница причинила ущерб Пенсионному фонду на сумму в размере порядка 1,2 млн рублей.

Фигурантка дела признана виновной в мошенничестве при получении выплат в особо крупном размере. Хасавюртовский районный суд назначил ей наказание в виде четырех лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Кроме того, в отношении осужденной в полном объеме удовлетворен гражданский иск о взыскании причиненного ущерба.

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