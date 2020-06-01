Воронеж, , 10:18 — REGNUM Движение автотранспорта по центральной улице Воронежа — проспекту Революции — закрыто на срок 20 суток, с 00:00 1 июня до 23:59 20 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Движение автотранспорта перенаправлено по параллельным улицам.

Для движения транспорта закрыт участок от улицы Степана Разина до улицы Карла Маркса. Здесь будут проводиться работы по ремонту тепловых сетей ПАО «Квадра», а также работы по замене дорожного покрытия и бортового камня в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Как сообщало ИА REGNUM, администрация города ранее заявила о планах по масштабной реконструкции проспекта Революции.