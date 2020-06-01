Москва, , 10:26 — REGNUM Кожура некоторых овощей и фруктов содержит больше клетчатки и витаминов, чем их мякоть. Об этом врач-проктолог и онколог Елена Смирнова написала в своём Instagram.

Так, фиолетовый цвет кожуры баклажана говорит о том, что в нём содержится много антоцианов — мощных антиоксидантов. Такие вещества препятствуют разрушению клеток, снижают воспаления и омолаживают организм.

«А вот кожура кабачка богата хлорофиллом (тоже антиоксидант) и витамином С», — отметила специалист.

Кожура лимона и апельсина богата витамином C, клетчаткой и антиоксидантами. Её можно употреблять в цельном виде либо измельчать для добавления в йогурты или напитки.

В кожуре яблок есть витамины А и C, кальций, фосфор, железо и антиоксиданты, в кожуре картофеля — витамин C и клетчатка. Кожура огурца богата калием, витаминами группы В и бета-каротином, а вот в очищенном огурце полезных веществ почти нет.

Вместе с тем врач предупредила, что фрукты и овощи с кожурой лучше есть в сезон, при этом самый предпочтительный вариант — фрукты и овощи из собственного сада. Несезонные овощи и фрукты выращивают с помощью удобрений, и нитраты скапливаются именно в кожуре.

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