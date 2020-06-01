Ташкент, , 10:14 — REGNUM Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Узбекистане достигло 3662, сообщили 1 июня в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Данные министерства приводятся по состоянию на 10:00 (8:00 мск). Днем ранее к этому времени выявили 3554 пациента с коронавирусом. Таким образом, за минувшие сутки в Узбекистане обнаружили 108 случаев заражения. Выздоровели 2837 человек, скончались 15 пациентов.

Напомним, в Узбекистане продлили запрет на автомобильное сообщение межу регионами республики. Вместе с тем разрешаются поездки на личном транспорте из Ташкента в Ташкентскую область и обратно.

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