Элиста, , 10:11 — REGNUM 80 млн рублей дополнительно выделят из бюджета Республики Калмыкия на единовременные выплаты ряду категорий жителей республики, соответствующие указы подписал глава Калмыкии Бату Хасиков.

Так, семьям, имеющим детей в возрасте от восьми до 18 лет, из регионального бюджета будет выплачено единовременное пособие в размере пяти тысяч рублей на каждого ребенка. Выплата буде начислена в период с 1 апреля 2020 года по 30 июня 2020 года: для её получения семья должна на 1 мая 2020 года состоять на учете в органах социальной защиты и получать ежемесячное пособие на ребенка. Размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать величину прожиточного минимума, установленного в Республике Калмыкия.

Также дополнительную региональную поддержку получат граждане, признанные безработными в период с 30 марта 2020 года по 1 июня 2020 года, которым пособие по безработице назначено в минимальном размере — им за счет средств республиканского бюджета будет начислена единовременная денежная выплата в размере пяти тысяч рублей.

Единовременные выплаты будут назначаться и выплачиваться Центрами социальной защиты населения, Центрами занятости населения на основании уже имеющихся данных. В целом выплаты получат родители 13 тыс. детей в возрасте от восьми до 18 лет, а также 2,6 тыс. граждан, стоящих на учёте как безработные.