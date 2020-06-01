Токио, , 10:13 — REGNUM Тесты на антитела к коронавирусу для определения того, сколько человек ранее было заражено, включая случаи без симптомов, начали проводить в Японии. Об этом 1 июня сообщает агентство Киодо.

Также указывается, что данная программа подразумевает проведение около 10 тысяч подобных тестов у людей в возрасте старше 20 лет в префектуре Мияги, а также Осаке и Токио.

При этом отмечается, что результаты данных исследований позволят японским властям определить какое количество вакцин необходимо будет для вакцинации населения страны, когда таковая станет возможной.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что члены правительства Японии представят для голосования в парламент законопроект о дополнительном пакете поддержки экономики, пострадавшей от карантинных мер.