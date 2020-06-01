Петрозаводск, , 10:11 — REGNUM В Карелии за последние сутки выявлено восемь новых случаев коронавирусной инфекции, в том числе один — у ребенка. Выросло и количество летальных исходов — ночью в Госпитале ветеранов войн скончалась жительница Лахденпохьи, 1966 года рождения.

Как сообщил 1 июня на своей странице в соцсети глава республики Артур Парфенчиков, у умершей женщины развилась тяжелая пневмония, она находилась на аппарате искусственной вентиляции лёгких. Ход болезни осложнили хронические заболевания бронхо-легочной системы и сердечная недостаточность. До этого сообщалось об одном летальном случае COVID-19 в Карелии.

К настоящему времени, по данным главы региона, в республике подтвержден диагноз «коронавирус» у 453 человек. Из них 178 человек выздоровели и выписаны, в том числе семь человек за последние сутки.

Три новых случая заражения зарегистрированы в Петрозаводске, три человека — в Беломорске, еще один — в деревне Татчелица Олонецкого района.

4215 человек находятся на самокарантине (за сутки их количество уменьшилось на 183 человека), 11 человек находятся в местах обсервации.

На пять случаев выросло число госпитализаций с внебольничной пневмонией, всего с 1 апреля с этим диагнозом госпитализированы 507 человек. 53 человека умерли (с учетом пациентов, госпитализированных ранее указанного периода.

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