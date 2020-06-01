Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В Нижнем Тагиле (Свердловская область) благоустроят Парк культуры и отдыха металлургов, размещённый в Тагилстроевском районе. Об этом заявил мэр Владислав Пинаев в Instagram.

Пинаев уточнил, что горожане не раз просили реконструировать зелёную зону.

«Территория огромная — 24 гектара. Приняли решение — разбить на этапы и начать проектирование с центральной части у входной группы», — написал градоначальник.

Проектировать реставрацию начнут в 2021 году, а в 2022 году ожидается получение денег в рамках нацпроекта.

Как сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге продолжается реконструкция парка «Зелёная роща». Горожан временно не пускают на территорию парка.

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