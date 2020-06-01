Ставрополь, , 10:09 — REGNUM Работники отделения скорой медицинской помощи Ипатовской районной больницы в Ставропольском крае пожаловались на нарушение своих прав, в частности, на отсутствие надбавок за работу с пациентами с COVID-19. В связи с этим организована проверка, сообщили ИА REGNUM 1 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Ранее один из интернет-порталов опубликовал материал о неполучении сотрудниками скорой помощи в Ипатовской больнице, оказывающими помощь гражданам с новой коронавирусной инфекцией, соответствующих выплат. Кроме того, СМИ сообщило об отсутствии у медработников средств индивидуальной защиты и иных нарушениях их прав. Следователям поручено проверить данную информацию, после чего будет принято процессуальное решение.

Напомним, ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров на своей странице в Instagram сообщил, что надбавки за работу с пациентами с коронавирусом в регионе получат 6990 человек. Губернатор поручил руководителям муниципальных образований края держать ситуацию с выплатами на личном контроле.

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