Москва, , 10:15 — REGNUM Проекты благотворительной организации «Российский детский фонд» важны и востребованы, они направлены на развитие талантов и способностей детей. Об этом говорится в приветствии президента России Владимира Путина по случаю Международного дня защиты детей, сообщает 1 июня пресс-служба Кремля.

Глава государства подчеркнул, что вопросы воспитания детей и укрепления семейных ценностей находятся в России в числе ключевых общенациональных приоритетов. Российский детский фонд ведёт большую работу в сфере благотворительности, просвещения, культуры и творчества.

Распространение коронавирусной инфекции стало причиной отмены традиционных торжеств, организованных Российским детским фондом, добавил Путин. Он выразил надежду, что позднее, когда эпидемия будет преодолена, участники праздничных мероприятий встретятся в Москве.

Напомним, Российский детский фонд ведёт свою историю с 1987 года. Тогда по инициативе писателя Альберта Лиханова был учрежден Советский детский фонд имени В. И. Ленина. В 1991 году организация получила своё нынешнее название.