Черкесск, , 10:04 — REGNUM Рост числа новых пациентов с COVID-19 в Карачаево-Черкесии в последнюю неделю может свидетельствовать о том, что республика приблизилась к пику. Спад количества новых случаев ожидается к концу июня 2020 года. Об этом заявил 31 мая глава минздрава региона Казим Шаманов в ходе прямого эфира в Instagram.

«Я думаю, к концу июня у нас уже будут небольшие цифры по числу тех, кто инфицирован и находится в госпиталях. Сейчас, я думаю, самый пик заболевания», — цитирует министра ТАСС.

Он также назвал вероятные причины роста числа заболевших в последние дни. По его словам, это результат нарушения гражданами режима самоизоляции на майские праздники, а также в дни священного месяца Рамадан и во время празднования Ураза-байрам.

Отметив, по данным федерального оперативного штаба на 31 мая, в Карачаево-Черкесии число лиц, заразившихся коронавирусной инфекцией, достигло 1067 человек. Республика долгое время оставалась одним из немногих субъектов РФ, где вовсе не было подтвержденных случаев коронавируса.

Позже число вновь выявляемых случаев в день составляло не более полутора десятков человек. И только в последнюю неделю ежедневный прирост начал расти, достигнув 31 мая 62 человек в сутки. Жители республики бьют тревогу, считая, что от них скрывают истинное положение дел по числу заразившихся. Глава СКР Александр Бастрыкин направил в республику проверку из главка.