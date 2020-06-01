Барнаул, , 10:05 — REGNUM Коллектив врачей ортопедического отделения Центра охраны материнства и детства Алтайского края, которому ранее, по свидетельству заведующего Арсена Осипова, в результате сокращения были предложены ставки уборщиков и дворников, был вынужден извиняться перед главврачом — за юридическую безграмотность. В интернете опубликовано новое скандальное видеообращение, в котором Арсен Осипов сообщает «позитивную» информацию:

«Уважаемые жители Алтайского края! Я к вам обращаюсь повторно, с хорошей информацией. Спешу вам сообщить, что конфликт произошёл не по вине нашего главного врача — он тут абсолютно ни при чём. Вы знаете, что нас заставило это непростое время объединить два отделения в одном. Я сегодняшнего дня (1 июня, — прим. ИА REGNUM) являюсь заведующим отделением травматологии и ортопедии, которое вновь открылось — на 50 коек.

Я принёс извинения главному врачу нашего центра — Константину Смирнову — за то, что мы, оказывается, юридически неграмотные. Мы не знали, что, оказывается, в Трудовом кодексе РФ, когда происходит сокращение штатов работников, есть такая унизительная процедура, которая связана с сокращением штатов. И это является юридическим стандартом, который применяется у нас в Российской Федерации», — известил дрожащим голосом доктор медицинских наук, профессор Арсен Осипов.

Также в своем обращении он предупредил родителей региона, чтобы они уберегали своих детей от каких-либо травм:

«Потому что, сами понимаете, может случиться коллапс и мы можем не справиться с большим потоком больных. Поэтому я ещё раз обращаюсь к детям нашего края: не занимаетесь травмоопасными видами спорта, не обрекаете себя на травму. И ещё, если коллапс всё-таки случится, я вас уверяю в том, что мы будем мониторить ситуацию каждый день и по возможности будем решать эти проблемы по мере их накопления». Арсен Осипов

Между тем источники ИА «Банкфакс» в Центре рассказали, что в новых условиях работать практически невозможно. Там просто нет места для персонала и всех больных, нет отдельных чистой и грязной перевязочной, гипсовой. Отсутствует необходимый при экстренных операциях рентген с электронно-оптическим преобразователем, нет приемного покоя и обученного медперсонала. По словам медиков, ситуация может свидетельствовать о развале экстренной детской травматологии и отсутствии достаточного количества мест для детей — примерно в два раза меньше, чем положено по нормативам.

Как уже сообщало ИА REGNUM, медицинские чиновники Алтайского края 1 июня подготовили «роскошный подарок» для новорождённых с тяжелой патологией опорно-двигательного аппарата, реорганизовав ортопедическое отделение на базе Центра охраны материнства и детства. С сегодняшнего дня там работают сразу два коллектива двух разных стационаров. Перед этим врачей-ортопедов ещё и унизили, предложив пойти в дворники и уборщики.

Есть вопросы и к организации коечного фонда: травматологи и ортопеды двух стационаров будут работать теперь в одном отделении на 50 коек, они, как отмечал ранее главврач Константин Смирнов, отведены для оказания экстренной помощи всем детям Алтайского края. На это обстоятельство ранее обратил внимание канал «Алтайские крайности»: судя по информации с сайтов Барнаульской городской больницы № 12 и Центра охраны материнства и детства, общий коечный фонд пациентов двух отделений составлял 105 коек, теперь же их осталось всего 50.

Словом, новость из отделения травматологии и ортопедии сложно назвать позитивной. Сначала врачей унизили, не объяснив им, как всё будет на самом деле, потом — назвали безграмотными, вынудили извиняться. Родителям детей прямо сказано было, что возможность оказания медицинской помощи при травмах в регионе сократилась. Что же — хороший «подарок» ко Дню защиты детей. Посмотрим, что скажут следственные органы, организовавшие проверку факта сокращения докторов.

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