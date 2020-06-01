Кош-Агачский район, Алтай, , 10:01 — REGNUM Прокуратура организовала проверку информации о массовых сокращений работников дошкольных учреждений Кош-Агачского района Республики Алтай. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства.

Работники в коллективном видеообращении рассказали, что сокращаются штатные единицы старших воспитателей, воспитателей, младших воспитателей, инструкторов по физической культуре, педагогов-психологов и других работников. Они также выразили готовность выйти на митинг или объявить забастовку для защиты своих прав.

«При выявлении нарушений будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. О результатах проведенной проверки будет сообщено дополнительно», — отметили в прокуратуре.

Как сообщало ИА REGNUM, в обращении воспитатели также задались вопросом, какую цель преследует администрация, учитывая, что президент страны Владимир Путин ранее говорил о недопустимости сокращений в условиях пандемии. Минтруд РФ тем временем, готовит поправки о запрете увольнений по инициативе работодателя.

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