Чебоксары, , 09:59 — REGNUM В Чебоксарах сегодня, 1 июня, на 90-м году жизни отошел ко Господу глава Чувашской митрополии, митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, сообщается на сайте митрополии.

Митрополит Варнава Cheb-eparhia.ru

Отмечается, что 89-летний митрополит Варнава был «госпитализирован в городскую больницу и был переведен в реанимацию, у него была диагностирована двусторонняя пневмония».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в ходе награждения памятной медалью в честь 100-летия образования Чувашской автономии митрополит Чебоксарский и Чувашский Варнава, который живёт в Чувашии более 43 лет, заявлял, что будет «до смерти служить чувашам», так как полюбил «трудолюбивый, добрый народ».

Напомним, высокопреосвященнейший Варнава (Кедров), митрополит Чебоксарский и Чувашский, родился 21 апреля 1931 года в селе Высокое Рязанской области. Он происходил из древнего священнического рода, ведущего свое начало от XVII века. 18 ноября 1976 года он стал епископом Чебоксарским и Чувашским, 7 сентября 1984 года возведен в сан архиепископа, 25 февраля 2001 года назначен митрополитом.

К приезду епископа Варнавы в Чувашии было 35 приходов. За годы 44-летнего служения митрополита Варнавы в Чувашии из руин были восстановлены семь монастырей, открыто более 210 приходов, восстановлено Чебоксарское духовное училище, создан православный миссионерский центр, при многих приходах открыты Дома милосердия для престарелых и обездоленных прихожан, организована благотворительная служба помощи неимущему населению. Священнослужители епархии окормляют места лишения свободы.

При активном участии и огромном вкладе владыки Варнавы возрождена историческая часть Чебоксар, открыта «Дорога к храму», соединяющая центр с исторической частью города, которая была освящена Святейшим патриархом Алексием II во время его визита в 1996 году.

Владыка Варнава удостоен многих высоких наград, в их числе — ордена «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2006), «За заслуги перед Чувашской Республикой» (2006), орден Почёта (2011). Является лауреатом Государственной премии РФ в области науки и техники (2000). В 2005 году стал почётным гражданин Чебоксар, в 2010 году — почётным гражданином Чувашии.

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