Тбилиси, , 10:00 — REGNUM День пришествия Святой Нины-крестительницы отмечают в Грузии 1 июня. По этому случаю патриарх Грузинской православной церкви Илия II проведет праздничное служение в кафедральном соборе Успения Пресвятой Богородицы в Тбилиси, сообщается на сайте патриархата.

«Я хотел бы призвать вас и сказать вам, что события, которые происходили в прошлом, произойдут сегодня или в будущем во всем мире — эти события, эти откровения, эти трудности и испытания — все способствуют нашему возвышению», — приводятся слова патриарха на сайте.

В Грузии пришествие Святой Нины отмечается широко и торжественно, и праздничные службы пройдут во всех православных церквях.

По преданию, Святая Нина пришла в 320 году в город Мцхет в Иверии (находится на территории современной Грузии). Там она начала проповедовать христианство. В качестве государственной религии оно было принято в Иверии в 337 году.