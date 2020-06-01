Брянск, , 10:00 — REGNUM В издевательствах над больным человеком заподозрили блогеров Брянска. В сети появились видеоролики, на которых стримеры унижают мужчину.

Известно, что «героем» съёмок стал 33-летний Валентин. Его обливают помоями, закапывают в землю, доводят до истерики, взрывают рядом с ним петарды. Видеоролики брянские блогеры выкладывают в сеть, за просмотры которых, якобы, получают деньги.

Некоторые пользователи предполагают, что мужчину специально спаивают перед съёмками, сообщает издание «БрянскToday».