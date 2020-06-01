Москва, , 09:57 — REGNUM Пятнадцать человек пострадали в результате конфликта местных жителей на киргизско-узбекской границе, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Киргизии.

В ведомстве уточнили, что около 15 человек поступили в центр общеврачебной практики города Айдаркена. Двое пациентов остаются в тяжелом состоянии, 11 человек отпустили сразу после осмотра.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 мая между жителями Кадамджайского района Баткенской области Киргизии и Сохского района Ферганской области Узбекистана произошел конфликт. Сельчане не поделили родник и начали закидывать друг друга камнями.

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