Москва, 1 июня 2020, 09:55 — REGNUM С 1 июня в Москве открылись вестибюли пяти станций метрополитена.
Открывается выход №1 станции «Аннино», выход №2 станции «Кропоткинская», выход №1 станции «Пятницкое шоссе», выход №2 станции «Парк культуры», а также выходы №5 и 6 станции «Ломоносовский проспект».
Ещё на 25 станциях вестибюли останутся пока закрытыми.
Вестибюли станций московской подземки были закрыты из-за снижения пассажиропотока.
Как сообщало ИА REGNUM, с 1 июня начался новый этап смягчения санитарных ограничений.