Кейптаун, , 09:57 — REGNUM Правительство Южно-Африканской Республики (ЮАР) частично отменило карантинные меры, вызванные угрозой распространения коронавирусной инфекцией. Об этом 1 июня сообщает Reuters.

По данным журналистов, гражданам страны теперь позволено выходить на улицу для занятия спортом, посещения религиозных учреждений, а также для осуществления некоторых видов работы.

Напомним, по последним данным, количество выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в ЮАР превысило 32 тыс. человек. От COVID-19 в стране скончались 683 человека.