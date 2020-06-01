Уфа, , 09:58 — REGNUM Спортсменам — членам сборной Башкирии — разрешили возобновить тренировки. Об этом 1 июня сообщил глава республики Радий Хабиров на совещании в правительстве региона.

По его словам, министерство спорта Башкирии неоднократно обращалось к нему с просьбой разрешить спортсменам — членам сборной Башкирии начать тренировки.

После анализа эпидемиологической обстановки в республике и анализа ситуации в других регионах было принято решение с 1 июня разрешить таким спортсменам начать тренироваться, поскольку в других субъектах спортсмены уже возобновили тренировки, спортсмены же Башкирии не тренируясь, теряют свою конкурентоспособность. А этого допустить нельзя, отметил он.

При этом нужно соблюдать все необходимые санитарные нормы.

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