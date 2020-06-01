Новокузнецк, Кемеровская область, , 09:53 — REGNUM Двадцать шесть человек из 44 выявленных за минувшие сутки случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области являются пожилыми людьми, проживающими в соответствующем пансионате. Об этом 1 июня сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

«Двадцать шесть человек заразились в пансионате. Это пожилые (люди из числа проживающих там — ред.)», — приводит РИА Новости сообщение ведомства, в котором также уточнили, что в данном пансионате наблюдается вспышка коронавирусной инфекции.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на территории Кемеровской области выявлено 589 заразившихся коронавирусом при 7 летальных исходах от COVID-19 и 233 вылечившихся от нового заболевания.